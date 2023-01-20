Малайзия изучает способы расчета с Россией в нацвалютах

Торговый советник малазийского посольства в России Хайфил Элми Джамил рассказал РИА Новости, что власти Малайзии изучают возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах.

Посол уточнил, что в настоящее время основными препятствиями остаются структура и объем товарооборота.

«Должен быть спрос и должно быть предложение, а сейчас наш товарооборот не такой значительный в сравнении с другими странами, тем более нет значительного спроса на рубль и ринггит (валюта Малайзии. — «Газета.Ru»). Но правительство изучает этот вопрос», — сказал он агентству.

Джамил добавил, что посольство Малайзии в Москве получает много запросов от российских компаний, которые желают расплачиваться с малазийскими в национальных валютах.

Ранее министр финансов Саудовской Аравии заявил, что страна «открыта» для расчетов в нацвалютах.