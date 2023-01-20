Швейцарские экономисты: Россию покинули менее 9% компаний из ЕС и G7

Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Большой семерки (G7) покинули Россиюпосле начала специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на Университет Санкт-Галлена, опубликовавшего выводы швейцарских ученых-экономистов.

В сообщении университета говорится, что уход из России компаний из государств ЕС и G7 «был весьма ограниченным». На момент начала Россией спецоперации на территории страны действовало 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из стран Евросоюза и Группы семи.

Экономисты посчитали, что по состоянию на конец ноября 2022 года «менее 9% этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России», а в течение четвертого квартала 2022 года уровень ухода «едва ли изменился» .

«Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России», — отмечает университет.

Ранее агентство Reuters сообщало, что подразделение нефтесервисного гиганта SLB увеличило выручку в РФ после ухода конкурентов.