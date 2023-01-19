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В Минюсте США заявили о намерении властей начать передачу части российских активов Украине

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«Газета.Ru»

Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс на семинаре в Гудзоновском институте заявил, что американские власти намерены начать передачу Киеву части конфискованных у России активов. Об этом сообщает ТАСС.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — сказал Адамс.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что попытка изъятия имущества России за рубежом приведет к серьезному кризису. Он отметил, что подобные предложения являются абсолютно неправомерными.

До этого замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в Евросоюзе изучают возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка РФ.

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