ЦБ объяснил декабрьское падение курса рубля снижением продаж валюты экспортеров

Главными причинами падения курса российского рубля по итогам декабря 2022 года стали ограниченные продажи валюты экспортерами и повышенный спрос со стороны населения. При этом сокращение продаж валюты 29 крупнейшими российскими компаниями-экспортерами было вызвано падением их выручки, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков» на сайте Центробанка (ЦБ).

Во второй половине последнего месяца 2022 года на спотовом валютном рынке России наблюдалось ослабление рубля. В период с 15 по 21 декабря курс рубля снизился относительно доллара США и евро на 10,94% и 10,66% соответственно, отмечается в документе.

«Ослабление курса рубля происходило на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами. В декабре 2022 г. среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6% по сравнению с ноябрем преимущественно за счет снижения продаж у нефтегазового сектора», — говорится в материале.

В итоге объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снизился до 37,7 млрд рублей, или $576 млн. Эти значения оказались на 24% меньше в сравнении с показателями первой половины зимнего месяца и носили отчасти сезонный характер. Кроме того, на декабрьское падение курса рубля также оказал влияние повышенный спрос на ведущие мировые валюты со стороны некоторых участников рынка, пришли к выводу аналитики ЦБ.

«Помимо традиционных покупателей валюты (импортеры и физические лица, которые периодически переводят денежные средства на иностранные счета), спрос на «токсичную» валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из «недружественных» стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций», — заключается в обзоре регулятора.

14 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов и курсы валют на бирже сообщила, что в первую рабочую неделю в январе 2023 года курс рубля укреплял позиции, а доллар постепенно ослабевал вследствие сезонного понижения. Доллар США опустился ниже 69 руб./$, а курс евро приблизился к 74 руб./€. Этому способствовало падение спроса на валюты со стороны импортеров и спекулянтов, а также запуск продаж китайской валюты в рамках бюджетного правила.