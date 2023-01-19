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Новак: скидки на российскую нефть по мере стабилизации ситуации должны будут сокращаться

Новак рассчитывает на снижение дисконта на российскую нефть по мере стабилизации ситуации

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Скидки на российскую нефть по экспортным поставкам в зарубежные страны по мере стабилизации ситуации на глобальном сырьевом рынке должны будут сокращаться. Однако в настоящее время размер дисконта в силу внешних факторов «несколько» увеличился, приводит слова вице-премьера Александра Новака РИА Новости.

По данным Министерства финансов (Минфина), средняя цена нефти марки Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023-го составила $46,82 за баррель. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель был на уровне $57,5. Таким образом суммарное падение стоимости сырья составило почти 19%.

«Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться», — заявил Новак.

По его словам, в настоящее время российские сырьевые компании прорабатывают новые логистические маршруты доставки нефти с учетом действия западных санкций, включая европейское эмбарго на импорт сырья морским путем.

«Наши компании (прорабатывают — «Газета.Ru») все необходимые логистические маршруты, работают в постоянном режиме над этими вопросами: страхования, покупки», — заключил Новак.

19 января вице-премьер Александр Новак заявил, что объемы добычи нефти в России и экспорта сырья в зарубежные страны в январе 2023 года останутся примерно на уровне декабря 2022-го. При этом спрос на российское сырье на глобальном энергетическом рынке будет сохраняться на оптимальных значениях, несмотря на действие санкций со стороны западных стран.

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