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SWIFT: доля евро в международных расчетах снизилась второй год подряд к концу декабря

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По итогам декабря 2022 года доля евро в структуре международных расчетов снизилась второй год подряд — на сей раз до 36,34%. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го этот показатель составлял 36,7%, а в декабре 2021-го — 36,65%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

При этом противоположную динамику к концу 2022 года продемонстрировал американский доллар. Доля транзакций с его участием за декабрь увеличилась год к году до 41,89%, уточняется в заметке.

«Доля евро в международных расчетах в декабре 2022 года составила 36,34%. Ранее, на конец 2021 года, эта доля составляла 36,65%, а в декабре 2020 — 36,7%. Доля доллара США в международных расчетах с декабря 2021 года по декабрь 2022 увеличилась с 40,51% до 41,89%», — говорится в материале.

По итогам 2022 года тройку лидеров среди мировых валют по частоте использования в международных расчетах замкнул британский фунт стерлингов. Его доля в сравнении с декабрем 2021-го увеличилась за прошедшие 12 месяцев с 5,89% до 6,08%. Российский рубль не вошел в топ-5 лидирующих валют по данному показателю, заключается в статье.

14 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов и курсы валют на бирже сообщила, что в первую рабочую неделю в январе 2023 года курс рубля укреплял позиции, а доллар постепенно ослабевал вследствие сезонного понижения. Данный период российская валюта завершила укреплением позиций против ведущих мировых валют. Доллар США опустился ниже 69 руб./$, а курс евро приблизился к 74 руб./€.

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