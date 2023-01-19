Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В El País написали, что падение цен на энергию отдалило Евросоюз от серьезной рецессии

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сокращение цен на энергоносители отдалило европейские страны от возможной серьезной рецессии. Такое мнение выразили в испанской газете El País.

Автор материала написал, что Евросоюз (ЕС) вздохнул в облегчением из-за падения цены на газ в последние месяцы и хорошей погоды, которая способствует меньшему расходу топлива. В связи с улучшением ситуации на энергетическом рынке изменился тон некоторых политических и экономических деятелей.

Еще в начале четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года мало у кого были сомнения в наступлении рецессии в ЕС этой зимой. На тот момент цены на энергию были гораздо выше и синоптики прогнозировали более холодную зиму.

Экономист исследовательской службы нидерландского банка ING Берт Колин, мнение которого привели в материале, отметил, что мягкая погода зимой сильно повлияла на экономику региона. Из-за тепла газовые хранилища в ЕС заполнены в среднем на 81%. Это привело, в свою очередь, к падению цены на газ.

Ранее 19 января еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС завершит отопительный сезон 2022-2023 года с заполненными наполовину подземными хранилищами газа (ПХГ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть