В El País написали, что падение цен на энергию отдалило Евросоюз от серьезной рецессии

Сокращение цен на энергоносители отдалило европейские страны от возможной серьезной рецессии. Такое мнение выразили в испанской газете El País.

Автор материала написал, что Евросоюз (ЕС) вздохнул в облегчением из-за падения цены на газ в последние месяцы и хорошей погоды, которая способствует меньшему расходу топлива. В связи с улучшением ситуации на энергетическом рынке изменился тон некоторых политических и экономических деятелей.

Еще в начале четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года мало у кого были сомнения в наступлении рецессии в ЕС этой зимой. На тот момент цены на энергию были гораздо выше и синоптики прогнозировали более холодную зиму.

Экономист исследовательской службы нидерландского банка ING Берт Колин, мнение которого привели в материале, отметил, что мягкая погода зимой сильно повлияла на экономику региона. Из-за тепла газовые хранилища в ЕС заполнены в среднем на 81%. Это привело, в свою очередь, к падению цены на газ.

Ранее 19 января еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС завершит отопительный сезон 2022-2023 года с заполненными наполовину подземными хранилищами газа (ПХГ).