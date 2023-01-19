Bloomberg: нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру

Нефть из России смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортируют по всему миру. Как написало агентство Bloomberg, такую лазейку для поставок нефти в обход санкций нашла Москва.

По данным издания, в республике стремительно повышается спрос на резервуары для хранения нефти. Дешевое сырье из России выгодно смешивать с поставками из других источников, и с помощью разбавления можно скрыть происхождение грузов.

Bloomberg уточнил, что власти Сингапура не запрещали импорт российской нефти, несмотря на то, что финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими товарами и предприятиями.

По данным судоходной компании Vortexa Ltd. терминалы этой азиатской страны в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нефти относительно показателей 2021 года. Сингапур получил 2,6 млн баррелей нефти — в 40 раз больше прошлогоднего показателя.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного источника написало, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.