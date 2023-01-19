Рабочая группа Госдумы предложила приравнять вейпы к сигаретам и запретить их рекламу

Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа при нижней палате парламента предложила приравнять вейпы к сигаретам и запретить их рекламу. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение главы комитета по молодежной политике Артема Метелева.

По его словам, в скором времени рабочая группа должна представить ряд предложений по регулированию оборота электронных систем доставки никотина в России. Кроме идеи распространения системы ограничений и контроля за сигаретами на вейпы, обсуждается идея введения запрета на продажу несовершеннолетним не только самих устройств, но и комплектующих к ним.

Также рабочая группа обсуждает вопрос обязательного ведения в школах просветительских работ, где учащимся начнут рассказывать о вреде и последствиях использования электронных сигарет.

Метелев добавил, что парламентариям поступило предложение подумать и о контроле за оборотом вейпов через таможню, «потому что очень много контрафакта».

На этой неделе сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы с 1 марта 2023 года.