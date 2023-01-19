Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы упал до менее чем 81%

Понижение средней температуры в европейских странах привело к снижению уровня запасов газа в местных подземных хранилищах (ПХГ) до менее 81% (80,59%) от их суммарной вместимости. При этом отбор топлива из ПХГ стран Евросоюза (ЕС) 17 января составил 532 млн кубометров, что стало минимальным показателем для этого дня с 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe.

«Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 81%, но остаются на историческом максимуме для данного времени года <....> Отбор газа из ПХГ стран ЕС 17 января составил 532 млн кубометров (минимальный показатель для этого дня с 2015 года), в то время как закачка в них — 17 млн кубов», — говорится в материале.

С момента начала зимнего отопительного сезона 14 ноября европейские страны отобрали из подземных хранилищ в общей сложности 20,4 млрд кубов газа. В то же время суммарный отбор газа из ПХГ на 65 день с момента достижения максимума их заполнения уже на 11,85% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет, уточняется в статье.

19 января еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) завершит отопительный сезон 2022-2023 года с заполненными наполовину подземными хранилищами газа (ПХГ). Это поможет региону стать лучше подготовленным к следующей зиме.