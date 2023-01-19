В ЕК заявили, что Брюссель изучает возможность конфискации замороженных резервов ЦБ России

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в Евросоюзе изучают возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка РФ. Об этом она сказала в интервью газете Politico.

«Возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам. И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — отметила Юрова.

Ранее Центробанк разработал проект указания, который позволит российским банкам перевести свои активы, которые заблокированы за границей, в рубли в этом году.

Новый документ ЦБ по сути меняет отражение таких активов российских банков в отчетности по российским стандартам – РСБУ. Заблокированные за рубежом активы банков РФ будут оцениваться в рублях. Величина таких активов будет защищена от колебаний курса, что уменьшит давление на капитал российских банков и будет оказывать меньшее влияние на их финансовый результат.