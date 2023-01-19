Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕК заявили, что Брюссель изучает возможность конфискации замороженных резервов ЦБ России

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в Евросоюзе изучают возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка РФ. Об этом она сказала в интервью газете Politico.

«Возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам. И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — отметила Юрова.

Ранее Центробанк разработал проект указания, который позволит российским банкам перевести свои активы, которые заблокированы за границей, в рубли в этом году.

Новый документ ЦБ по сути меняет отражение таких активов российских банков в отчетности по российским стандартам – РСБУ. Заблокированные за рубежом активы банков РФ будут оцениваться в рублях. Величина таких активов будет защищена от колебаний курса, что уменьшит давление на капитал российских банков и будет оказывать меньшее влияние на их финансовый результат.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть