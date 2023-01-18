Глава ВПП ООН Бисли: сельхозпроизводство на Украине может сократиться вдвое в 2023 году

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций Дэвид Бисли заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что сельскохозяйственное производство на территории Украины в 2023 году может сократиться вдвое. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бисли, в последние годы по причине климатических изменений, засух и пандемии увеличивалось число недоедающих и страдающих от голода.

«Ты думаешь, что хуже уже быть не может, и тут Эфиопия, Афганистан и мировая житница (Украина), которая превратилась в очередь за хлебом. <…> Украина, например, производство там было не таким плохим в 2022 году, но у них не будет удобрений в 2023 году, и их производство сократится на 35-45-50%», — отметил политик.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на польских депутатов писала, что ситуация с поставками украинского зерна в Европу подрывает продовольственную безопасность Евросоюза.