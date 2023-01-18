Reuters: в России ожидают падения производства нефтепродуктов на 15% из-за эмбарго на них

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей.

Эмбарго Евросоюза на поставки сырой нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года. Европа официально перестала импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

Как говорится в статье Reuters, на НПЗ в России работает около 120 тыс. человек.

«Заводы начали готовиться ко вступлению в силу запрета Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и прогнозируют возможное сокращение производства на 15%», — пишет Reuters.

При этом источник агентства уточнил, что более негативное влияние на работу российских НПЗ окажет именно эмбарго на нефтепродукты, нежели ограничения по сырой нефти.

По информации Reuters, в случае с нефтепродуктами достаточно сложно собрать так называемый теневой флот из танкеров, которые перевозят бензин и дизель. В случае с сырой нефтью это сделать проще, следует из материала. Дело в том, что объемы данных танкеров традиционно меньше. Источник уточнил, что поэтому для поддержания прежних объемов перевозок нефтепродуктов и их поставки в Азию потребуется больше судов, тогда как их нет. Как уточняет собеседник агентства, раньше Россия экспортировала нефтепродукты в основном в Евросоюз, после вступления в силу эмбарго такой возможности уже не будет.