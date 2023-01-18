В Японии оценили устойчивость экономики России перед санкциями Запада

Японский журналист Ватару Накамура написал в своей статье для портала Yahoo News Japan, что экономика РФ выстояла перед лицом западных санкций.

По его словам, менталитет россиян послужил одной из причин устойчивости страны. Накамура заявил, что во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили ему о том, что после распада Советского Союза нынешние потрясения — «ничто».

Как заявил автор, экономические санкции Запада оказали определенное влияние на Россию, однако с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.

«Телевидение хорошо показывает ситуации, если «что-то происходит», но не очень удачно, если «почти ничего не происходит», поэтому подобное положение вещей практически не освещается», — указал он.

По словам журналиста, из репортажей февраля — марта 2022 года у многих могло возникнуть впечатление, что российская экономика рухнет под влиянием рестрикций, но она показала удивительную стойкость. В ответ на уход из РФ ряда западных брендов власти страны разрешили параллельный импорт.

Накамура также обратил внимание, что в октябрьском обзоре МВФ Россия оказалась единственным государством, прогноз экономического роста которого пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным. При этом прогнозы для развитых стран были скорректированы в сторону понижения. Кроме того, остается стабильным и уровень безработицы, сказано в публикации.

Как отметил автор, стабильность российской экономики поддерживают и множество других факторов, в том числе торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей и растущие цены на них, а также продовольственное самообеспечение.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад недооценил жизнеспособность российской экономики.