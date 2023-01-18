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Число российских туристов в Узбекистане в 2022 году выросло в три раза

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Global Look Press

Число туристов из России в Узбекистане по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021-ым, до 567,7 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомстат.

В 2021 году республику посетили 190,5 тыс. россиян. Однако итоги 2022-го превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда в Узбекистан приехали почти 450 тыс. туристов из России.

За январь-декабрь 2022 года Узбекистан посетили всего 5,2 млн иностранцев. При этом россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в страну, уступая жителям Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20%.

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