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РФ подготовила ответ на девятый пакет санкций Евросоюза

МИД России внес в санкционный стоп-лист чиновников ЕС и производителей вооружения

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия в ответ на девятый пакет санкций ЕС расширила список представителей, которым запрещен въезд в Россию, сообщает российский МИД.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Ответные санкции против Евросоюза коснулись руководителей силовых ведомств Евросоюза, «задействованных в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине», европейских государственных и коммерческих структур, поставляющих оружие и военную технику киевскому режиму, граждан стран Евросоюза, «замеченных в систематической публичной антироссийской риторике» и отдельных депутатов Европарламента.

В МИД подчеркнули, что любые недружественные действия со стороны Запада против России будут получать своевременный и адекватный ответ.

16 декабря 2022 года ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России. Ограничения затронули, в частности, горнодобывающий и энергетический сектор российской экономики, экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, 200 человек и организаций, которым запрещено сотрудничество с европейскими компаниями и гражданами, а также ряд политических партий, банков и СМИ.

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