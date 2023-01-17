Власти Британии хотят добывать газ на новых месторождениях Северного моря в 2024 году

Власти Британии собираются кардинально сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений в Северном море из-за энергокризиса. Об этом пишет газета The Times.

В публикации указали, что правительство Британии собирается начать добычу газа на новых месторождениях уже через 18 месяцев после того, как будут выданы все необходимые лицензии. При этом ранее сообщалось, что правительство собирается это сделать к 2027 году.

По данным газеты, британский нефтегазовый регулятор уже получило более 100 заявок от 75 компаний, которые приходится обрабатывать в ускоренном режиме.

В октябре агентство Bloomberg сообщало, что в Нидерландах есть месторождение газа с запасами на $1 трлн, которых хватит на замену поставок из России. Речь идет о Гронингенском месторождении газа, объемов которого достаточно, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое поступало в Европу из России через Германию.

До этого газета Financial Times писала, что в Британии решили ускорить разработку газовых месторождений в Северном море ради улучшения энергобезопасности страны. В статье добавили, что решения по поводу того, какие месторождения в Северном море получат лицензии, пока нет. Однако информация по этому вопросу появится позже.