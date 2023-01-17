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Путин заявил, что ВВП России снизился всего на 2,1% за 11 месяцев прошлого года

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Алексей Никольский/РИА Новости

Валовый внутренний продукт (ВВП) России за январь-ноябрь 2022 года снизился лишь на 2,1%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономике во вторник, передает газета «Коммерсант».

Путин обратил внимание на то, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП РФ за 11 месяцев 2022 года снизился на 2,1%, а в третьем и четвертом квартале рос с учетом сезонности.

«ВВП России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали...падение 10%, и 15%, и даже 20%», — сказал президент.

По итогам года ожидается снижение ВВП РФ на 2,5%, подчеркнул президент.

Путин приводил ту же оценку в декабре прошлого года. Как отмечал президент, по итогам 2022 года падение ВВП может составить до 2,5%. Это на 0,4 процентных пункта меньше предыдущей оценки, которую также давал президент – 2,9%. Путин подчеркнул, что это не «крах в 20%». Он обратил внимание, что «расчет Запада на разрушение российской экономики» не оправдался. Путин также отметил, что России не нужно идти в финансовую кабалу, а рубль назвал одной из сильнейших валют мира.

Президент особо отметил, что против России развернули «беспрецедентную» санкционную агрессию, ведется полноценная «экономическая война» — чтобы «смять» экономику страны и «через грабеж валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию».

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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