Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Oxfam: за два года 1% самых богатых скопили в два раза больше денег, чем все остальные

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

С 2020 года лишь 1% жителей Земли накопили почти в два раза больше средств, чем все остальное человечество, самые богатые получили $26 трлн, остальные 99% вместе заработали $16 трлн. Об этом говорится в результатах исследования британской благотворительной организации Oxfam.

Эксперты организации пояснили, что миллиардеры получили сверхприбыли от бурного роста энергетического сектора и пищевой промышленности. Так, 95 фирм в этих сферах удвоили прибыль, получив $306 млрд и выплатив $257 млрд акционерам. Среди конкретных персон из списка разбогатевших называются династия Уолтонов, владеющая торговой сетью Walmart и индийский миллиардер Гаудама Адани.

По данным Oxfam, богатейшие люди планеты каждый день богатеют на $2,7 млрд. Авторы исследования призвали ввести налог на сверхбогатство, отметив, что налог до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров мог бы приносить человечеству $1,7 трлн в год и этого бы хватило для спасения 2 млрд человек от нищеты.

Ранее в Oxfam заявили, что миллиардеры выбрасывают в атмосферу в миллион раз больше парниковых газов, чем обычные люди. Отмечается, что выбросы парниковых газов от частных самолетов и яхт миллиардеров в тысячи раз выше, чем у обычного человека, а выбросы углекислого газа выше в миллион раз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть