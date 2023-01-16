Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ГБР Украины раскрыло схему масштабного хищения продовольствия для военных ВСУ

close
100%
Телеграм-канал «RT на русском»

Государственное бюро Украины (ГБР) раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов более чем в 45 воинских частей Украины. За шесть месяцев 2022 года оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

Как выяснилось, объемы поставляемых в воинские части продуктов отличались от указанных в документах: до украинских военных доходила лишь часть поставок, остальное продавалось через посредников.

В ходе спецоперации сотрудники ГБР провели почти 70 обысков, в ходе которых обнаружили 7 тонн продукции, предназначенной для перепродажи, и почти 4 млн гривен в разной валюте, сообщает ведомство. С целью возмещения убытков ГБР изъято десятки автомобилей, на которых перевозили продукты, и документация, подтверждающая осуществление противоправной деятельности. Одному из представителей фирмы предъявили подозрения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, ему грозит тюремный срок до 8 лет.

Ранее действующий боец украинской армии рассказал, что украинские чиновники продают поставляемое Западом оружие, военную технику и запчасти к ней на черных рынках в промышленных масштабах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть