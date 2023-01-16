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Директорат ЕК: Россия не должна брать плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью

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Global Look Press

Глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна прекратить взимание платы с иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью по мере того, как будут сниматься летные ограничения, введенные из-за украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

«Если у нас однажды появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (выплаты от международных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. — «Газета.Ru»)», — сказал Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

После начала специальной военной операции Россия ответными мерами на действия европейских стран ограничила полеты в 36 государств. Как уточняется, полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. Большинство из этих стран — участники ЕС.

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