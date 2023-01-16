Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро

close
100%
Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что Хорватия успешно перешла на евро. Об этом говорится на странице ЕК в Twitter.

В ведомстве также сообщили, что в последнее время хорватская национальная валюта куна сильно уступала в популярности евро.

Хорватия стала членом Шенгенского соглашения по визам с 1 января 2023 года. Это решение подразумевает отмену досмотра во время пересечений сухопутных границ между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны, а с 26 марта будут отменены проверки на внутренних воздушных границах. Кроме того, хорватская республика получила право выдавать шенгенские визы и пользоваться Шенгенской информационной системой.

Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что с 9 января 2023 года российские путешественники могут подать документы на хорватский Шенген в 19 городах, в том числе в Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть