Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что Хорватия успешно перешла на евро. Об этом говорится на странице ЕК в Twitter.

В ведомстве также сообщили, что в последнее время хорватская национальная валюта куна сильно уступала в популярности евро.

Хорватия стала членом Шенгенского соглашения по визам с 1 января 2023 года. Это решение подразумевает отмену досмотра во время пересечений сухопутных границ между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны, а с 26 марта будут отменены проверки на внутренних воздушных границах. Кроме того, хорватская республика получила право выдавать шенгенские визы и пользоваться Шенгенской информационной системой.

Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что с 9 января 2023 года российские путешественники могут подать документы на хорватский Шенген в 19 городах, в том числе в Москве.