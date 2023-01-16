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Garnet: спрос на ипотеку в Москве снизился на 7,2% в 2022 году

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Спрос на приобретение недвижимости в Москве с помощью ипотеки в 2022 году уменьшился на 7,2% по сравнению с годом ранее. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Garnet.

По данным компании, максимальный спрос на ипотеку в Москве был зафиксирован в августе 2022 года. Тогда количество подобных запросов оказалось выше среднемесячного показателя за год на 30,8%. В декабре количество соответствующих запросов упало на 8% по сравнению с ноябрем и на 24,6% по отношению к декабрю 2021 года.

«Сейчас ипотека выдается. Шока, аналогичного тому, который был в мае 2022 года, сегодня нет», — сказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй, в 2022 году доля отказов по ипотеке в России достигла 46,2%. Это рекорд за всю историю наблюдений с 2017 года. Спрос на ипотечные продукты постепенно восстанавливался по мере снижения ставки Центробанка, и у банкиров появилась возможность тщательно отбирать заемщиков.

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