Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за риска не получить газ

Официальный представитель главы МИД Молдавии Даниэл Водэ заявил, что страна не присоединилась к санкциям против России из-за риска не получить газ. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, возможные последствия могут негативно сказаться на экономике страны. При этом он подчеркнул, что Молдавия с пониманием относится к решению Евросоюза ввести санкции против России.

Ранее правительство Молдавии одобрило изменения в законодательстве, открывающие возможности компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения газотранспортной системы Молдавии и Украины.

Под понятием виртуального реверса подразумевают сделку, включающую выявление и распределение поставок газа в направлении, противоположном основному физическому его потоку, который имеет место в определенных односторонних точках входа или выхода, уточнил он.

По его словам, данные законодательные изменения помогут Молдавии и Украине обеспечить дополнительные поставки топлива в условиях энергетического кризиса. При этом маршрут транспортировки может в дальнейшем пролегать в том числе по Трансбалканскому газопроводу.