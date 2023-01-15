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В США неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее

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В США, в штате Мэн, неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее, купив билет на заправке, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей лотереи из компании Mega Millions.

«И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель <...> лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером — белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14», — указано в сообщении.

По правилам, действующим в Соединенных Штатах, получивший джекпот может либо получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша ($723,5 млн) наличными, либо получить большую сумму — но в течение тридцати лет.

Ранее «Столото» сообщило, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в новогоднем «Русском лото».

Также в «Русском лото» разыграли 100 призов по 1 млн руб. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.

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