Глава Туркменистана объявил главе «Туркменгаза» выговор с последним предупреждением

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил председателю национальной газодобывающей и газораспределительной компании «Туркменгаз» Батыру Аманову строгий выговор, сообщили по туркменскому телевидению в информационной программе «Ватан».

Выговор объявили из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков». Если ситуацию не исправят, то Аманова освободят от должности.

Это второй выговор для Аманова. Предыдущий глава государства объявил 16 декабря.

Строгий выговор с той же формулировкой также объявили вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс.

Ашхабад из-за морозов приостановил с 12 января экспорт газа в Узбекистан. В ближайшее время ожидается возобновление подачи топлива, но официального подтверждения этого намерения нет.

Во второй половине декабря издание «Нейтральный Туркменистан» сообщило, что Туркмения продлит поставки электроэнергии в Афганистан.