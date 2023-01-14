Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Туркменистана объявил главе «Туркменгаза» выговор с последним предупреждением

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил председателю национальной газодобывающей и газораспределительной компании «Туркменгаз» Батыру Аманову строгий выговор, сообщили по туркменскому телевидению в информационной программе «Ватан».

Выговор объявили из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков». Если ситуацию не исправят, то Аманова освободят от должности.

Это второй выговор для Аманова. Предыдущий глава государства объявил 16 декабря.

Строгий выговор с той же формулировкой также объявили вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс.

Ашхабад из-за морозов приостановил с 12 января экспорт газа в Узбекистан. В ближайшее время ожидается возобновление подачи топлива, но официального подтверждения этого намерения нет.

Во второй половине декабря издание «Нейтральный Туркменистан» сообщило, что Туркмения продлит поставки электроэнергии в Афганистан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть