В Германии открыли второй терминал по приему сжиженного природного газа

Терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся рядом с немецким городом Лубмин, он стал второй регазификационной установкой подобного рода в ФРГ, написал немецкий журнал Der Spiegel.

В церемонии открытия терминала поучаствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не появился на открытии, потому что заболел. Дату приема первой поставки не назвали.

Ожидается, что в ближайшие два месяца в стране появятся еще две регазификационные установки для приема СПГ.

Суммарную мощность всех четырех станций оценили в 33 млрд кубометров газа в год. Для сравнения по газопроводу «Северный поток» в 2021 году поставили около 60 млрд кубометров.

Накануне агентство Reuters сообщило, что из-за технических проблем у поставщика энергии — немецкого концерна RWE — голландский СПГ-терминал EemsEnergyTerminal в морском порту Эмсхавене не сможет поставлять газ до 30 января.

На этой неделе генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль выразил мнение, согласно которому спрос на нефть и газ останется высоким в течение десятилетий.