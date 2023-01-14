Der Spiegel спрогнозировал невообразимую катастрофу на немецком рынке жилья в 2023 году

Германию ждет «невообразимая катастрофа» на рынке жилья без решения проблемы с дефицитом недвижимости со стороны немецкого правительства. Об этом написал журнал Der Spiegel со ссылкой на сообщение президента немецкой ассоциации квартиросъемщиков (Deutsche Mieterbund) Лукаса Зибенкоттена.

«К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тыс. квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высока», — говорится в материале.

В публикации объяснили ситуацию на рынке жилья двумя причинами: притоком населения из-за российской военной спецоперации на Украине и увеличением инвестиционных расходов, за которым последовал спад строительной деятельности.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании BNP Paribas Real Estate сообщила, что объем инвестиций в германский сектор недвижимости резко сократился в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года.

Во второй половине декабря агентство Bloomberg написало, что жители европейских стран стали чаще интересоваться возможностью приобретения энергосберегающих домов со сверхнизким уровнем энергопотребления.