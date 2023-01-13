Минтруда России сообщило об индексации с 1 февраля более 40 выплат и пособий на 11,9%

Министерство труда России планирует с 1 февраля проиндексировать более 40 выплат, пособий и компенсаций на 11,9%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«На 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Например, размер маткапитала на первого ребенка вырастет в 2023 году до 587 тыс. руб. Это на 62,5 тыс. больше, чем годом ранее. Выплата за второго ребенка увеличится до 775,6 тыс. руб. (+82,5 тыс. руб.).

На прошлой неделе пресс-служба министерства труда сообщила о повышении размера выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2023 года на 4,8%.

На этой неделе на рассмотрение Госдумы внесли проект закона о приравнивании пособия по безработице в первые три месяца выплаты к уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ).