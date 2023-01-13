Глава ЕК анонсировала первый в этом году транш финансовой помощи для Украины

Первый транш программы макрофинансовой помощи Евросоюза Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет получен страной в январе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает ТАСС.

Вместе с тем она указала, что данная программа макрофинансовой помощи является крупнейшей, которую Евросоюз предоставил стране-партнеру.

Глава ЕК также отметила, что «ЕС будет помогать Украине столько, сколько будет нужно».

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Украина получила от западных стран финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд.

20 декабря стало известно, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу украинской экономики. Новая стратегия не предусматривает выделение новых траншей, но должна помочь привлечению денежных средств из внешних источников. Программа рассчитана на четыре месяца и нацелена в том числе на повышение прозрачности и управления финансового сектора экономики Украины.