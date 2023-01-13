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Цены на газ в Европе опустились ниже $700 на бирже ICE

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Gustau Nacarino/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров, потеряв более 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

На открытии торгов февральские фьючерсы по индексу TTF находились у отметки $773,7. К 20:00 (по мск) газовые фьючерсы торгуются по $699,2 (–6,3%).

В начале недели биржевые цены на газ в европейском регионе превышали $800 за тысячу кубометров.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что последствия энергокризиса в Европе значительно смягчились этой зимой из-за более теплых погодных условий и благодаря своевременному наполнению хранилищ газом.

Аналогичное мнение тогда же высказал руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, с конца декабря прошлого года подземные хранилища газа страны заполнены более чем на 90%, что является хорошим показателем. За весь 2022 год страна потратила на 14% меньше газа, чем в 2021 году.

В начале января глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

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