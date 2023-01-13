«Страна.ua»: алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий

По данным Государственной службы статистики Украины, в стране на фоне боевых действий подорожали алкогольная и табачная продукция. Об этом сообщает «Страна.ua».

«На фоне войны на Украине существенно подорожали не только продукты питания, но и алкоголь и сигареты», — говорится в публикации.

По данным Госстата Украины, за 2022 год больше всего подорожало пиво — на 48,6%, до 0,78 доллара за бутылку 0,5 литра. Водка подорожала почти на 25% — до 3,18 доллара за бутылку 0,5 литра. Столовые вина производства Украины подорожали на 36,5%, а сигареты премиум-класса — на 23,4%.

Ранее по данным Госстата Украины стало известно, что инфляция в стране по итогам 2022 года составила 26,6%.

Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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