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Стоимость нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с 3 января

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Global Look Press

Мартовские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent впервые с 3 января повысились в цене до $85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19:20 (мск) стоимость фьючерса этого сырья составляет $84,98.

Накануне руководитель отдела исследований сырьевых товаров американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джеффри Кюрри выразил мнение, согласно которому цена барреля североморской нефти Brent может вырасти до $110 к третьему кварталу (июль — сентябрь) 2023 года в случае полной отмены коронавирусных ограничений со стороны Китая и других азиатских стран.

На этой неделе цена барреля Brent падала на 0,8%, до $79,49 за баррель на фоне информации об увеличении запасов топлива в США.

В то же время Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год. Теперь в ведомстве рассчитывают, что цена составит не $92,36 за баррель, а $83,1.

6 января российская экспортная нефть Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

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