Министр экономики Марченко: Украине недостаточно западной поддержки

Министр экономики Сергей Марченко в статье для журнала Time написал, что конфликт на Украине затягивается и нынешней поддержки Киева Западом недостаточно.

Он заявил, что год назад экономика Украины была прочной, но после начала спецоперации страна оказалась в новой реальности и властям пришлось перенаправить на военную сферу и гуманитарную поддержку средства, предназначавшиеся для экологических, социальных и управленческих инициатив. Около 50% госбюджета пошло на национальную безопасность и оборону, указал Марченко.

По его словам, «месяцы войны» сделали Украину страной, «которая направляет все ресурсы на борьбу», в том числе «с тяжелыми экономическими последствиями» конфликта: экономическим спадом на 30%, инфляцией в 28%, около 8 млн беженцев, безработицей на уровне 30% и «сотен разрушенных или поврежденных предприятий и производств».

Марченко указал, что в 2023 году дефицит госбюджета Украины достигнет $38 млрд.

Министр выразил благодарность США и Еврокомиссии за их помощь, однако подчеркнул, что этой поддержки недостаточно, стране «требуется полное участие и постоянное сотрудничество». По его мнению, проблему может решить инициатива создания «платформы для финансовой координации» украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, подразумевающая регулярные переговоры «большой семерки» и международных финансовых институтов для обмена информацией в целях своевременного и эффективного направления финансовой помощи «от различных доноров».

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Украина получила от Запада финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд.