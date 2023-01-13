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В «Ильюшине» заявили о планах развивать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов

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Лев Поликашин/РИА «Новости»

Генеральный директор предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» и первый замгендиректора ОАК Сергей Ярковой заявил о планах корпорации развивать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Перспективы «Ильюшина» связаны с развитием линейки тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов», — отметил гендиректор, также рассказав о том, что компания постоянно работает над внедрением новых инженерных решений, привлекает новых перспективных специалистов и вкладывается в перспективные разработки.

Ранее глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день в отечественном авиапарке 600 с лишним самолетов марок Boeing и Airbus, которые предстоит заместить российским авиалайнером МС-21. По его словам, процесс импортозамещения может занять около 10 лет.

Он добавил, что в перспективе масштабы производства МС-21 будут большими, поскольку на Иркутском авиационном заводе уже идут работы по наращиванию серийного производства авиалайнера. Для увеличения выпуска машин будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства, заключил эксперт.

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