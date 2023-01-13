Объем внешней торговли Китая в 2022 году вырос до рекордных $6,3 трлн

В Китае внешний товарооборот за прошедший год вырос на 4,4% и составил $6,3 трлн, достигнув рекордной отметки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

На сайте китайского ведомства указывается, что за 12 месяцев экспорт страны увеличился на 7%, примерно до $3,59 трлн. Импорт вырос на 1,1%, до $2,71 трлн.

Ранее сообщалось, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны по итогам текущего года не будет расти. В то же время ВВП США по итогам текущего года вырастет на 0,5%, а темпы увеличения экономики Китая составят 4,3%,