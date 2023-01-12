МИД Украины оценил сообщение о просьбе Киева не вводить санкции против Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко оценил сообщение, распространенное в СМИ, о том, что Киев попросил не включать Белоруссию в санкционный список Евросоюза.

«Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций не соответствует действительности», — цитирует политика издание «Страна.ua».

Он напомнил, что за поддержку России на Белоруссию наложен ряд санкций: в частности, против «режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», Минобороны, командования Вооруженными силами и ряда государственных органов и компаний белорусского военно-промышленного комплекса, банков республики и проч.

По словам Николенко, государства-члены ЕС обсуждают вопрос «дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ», однако пока не могут прийти к консенсусу. Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета, принятие которого «давно уже назрело».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит вводить санкции в отношении тех, кто «военными средствами поддерживает действия России», например против Белоруссии и Ирана.