Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Украины оценил сообщение о просьбе Киева не вводить санкции против Белоруссии

МИД Украины: сообщения о просьбе Киева не вводить против Белоруссии санкции неверное

close
100%
Reuters

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко оценил сообщение, распространенное в СМИ, о том, что Киев попросил не включать Белоруссию в санкционный список Евросоюза.

«Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций не соответствует действительности», — цитирует политика издание «Страна.ua».

Он напомнил, что за поддержку России на Белоруссию наложен ряд санкций: в частности, против «режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», Минобороны, командования Вооруженными силами и ряда государственных органов и компаний белорусского военно-промышленного комплекса, банков республики и проч.

По словам Николенко, государства-члены ЕС обсуждают вопрос «дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ», однако пока не могут прийти к консенсусу. Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета, принятие которого «давно уже назрело».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит вводить санкции в отношении тех, кто «военными средствами поддерживает действия России», например против Белоруссии и Ирана.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть