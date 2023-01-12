Власти Молдавии изменили законодательство республики для реверсных поставок газа

Правительство Молдавии одобрило изменения в законодательстве, открывающие возможности компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения газотранспортной системы Молдавии и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера республики Андрея Спыну.

Под понятием виртуального реверса подразумевают сделку, включающую выявление и распределение поставок газа в направлении, противоположном основному физическому его потоку, который имеет место в определенных односторонних точках входа или выхода, уточнил он.

«Молдавия сделала еще один большой шаг для обеспечения своей энергетической безопасности. Правительство утвердило необходимые регламенты для бесперебойной работы транспортировки газа в режиме виртуального реверса (backhaul)», — заявил Спыну.

По его словам, данные законодательные изменения помогут Молдавии и Украине обеспечить дополнительные поставки топлива в условиях энергетического кризиса. При этом маршрут транспортировки может в дальнейшем пролегать в том числе по Трансбалканскому газопроводу.

11 января агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные газораспределительной компании «Молдовагаз» сообщило, что уровень потребления российского природного газа в Молдавии по итогам декабря 2022 года снизился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета Приднестровья республика в прошлом месяце использовала только 101,8 млн кубометров данного вида топлива из России.