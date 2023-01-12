Группа Совкомбанка увеличит штат на 10-15% в 2023 году

Группа Совкомбанка планирует увеличить штат сотрудников на 10-15% в 2023 году. В настоящее время штат насчитывает свыше 25 000 человек, включая сотрудников страховой и лизинговой компаний, факторинга и «Совкомбанк Технологий». В 2023 году планируется увеличить штат до 29 000 человек.

В основном банк планирует расширить наем сотрудников в IT сфере, контакт-центрах, продажах и страховом бизнесе. В группе Совкомбанка открыто более 2 тысяч вакансий по всей России. Ключевыми регионами для привлечения новых кадров являются Казань, Саратов, Красноярск, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск.

Также банк планирует сделать акцент на работе со студентами и выпускниками в рамках сотрудничества с передовыми вузами страны.