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Financial Times: более 770 тыс. домохозяйств в Британии могут не справиться с платежами по ипотеке

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Global Look Press

Более трех четвертей миллиона британских домохозяйств рискуют не выполнить свои ипотечные платежи в ближайшие два года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании.

«Управление финансового надзора сообщило, что к середине 2022 года около 200 тыс. домохозяйств в Британии просрочили свои жилищные кредиты. Еще 570 тыс. домохозяйств «подвергнутся риску неплатежа» в течение следующих двух лет, поскольку их расходы по ипотеке составят более 30% их дохода. Если 770 тыс. домохозяйств объявят дефолт, это будет значить, что около 9% ипотечных кредитов в Великобритании просрочены», — говорится в публикации.

Прогноз FCA основан на 10-процентном падении реальных доходов домохозяйств, так как рост зарплаты отстает от инфляции. Инфляция в Великобритании по последним данным составляет 10,7%.

«Некоторые домохозяйства испытают большее падение реальных доходов [возможно, из-за потери работы], а другие могут столкнуться с гораздо меньшим сокращением [или увеличением]», — написало FCA, добавив, что цифры были «предварительными».

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