«Ъ»: число банкротств в России будет расти, несмотря на введенный в 2022 году мораторий

Несмотря на серьезный кризис в российской экономике, итогам 2022 года банкротами в стране были признаны на 12,2% меньше юридических лиц в сравнении с показателями за 2021-й — только 9 тыс. компаний. Ключевой причиной подобной динамики стал действовавший с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторий, однако в дальнейшем ситуация может измениться из-за растущей роли Федеральной налоговой службы (ФНС) в процедуре инициирования банкротств, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков и юристов.

Одним из косвенных свидетельств общего ухудшения финансового состояния бизнеса эксперты считают изменение состава инициаторов банкротств — к этому все реже прибегают «обычные кредиторы». На их долю в 2022 году пришлось 66,4% дел, а в 2021-м и 2020-м годах эти показатели были на уровнях 72,4% и 77,1% соответственно. При этом за последнее время в инициировании дел о банкротствах все большую роль стали играть структуры ФНС, уточняется в статье.

«В 2022 году структуры ФНС инициировали банкротство компаний почти в четверти случаев (23,1% дел), тогда как в 2020 году речь шла только о 13%. Чаще прибегают к банкротству и сами должники, в 2022 году на такие случаи пришлось 10,1%, годом ранее — 8,2%. А вот сотрудники банкротят работодателей все реже — 0,4% дел в 2022 году и 0,6% в 2021 году», — говорится в материале.

По словам советника Orchards Азата Ахметова, подобная тенденция свидетельствует об «усиливающемся кризисе в российской экономике». Если раньше предприниматели старались гасить долги по страхом уголовной ответственности, то теперь этот фактор уже не играет ключевой роли в мотивации бизнесменов.

«Если теперь предприниматели не способны погасить даже налоговые долги, то обычным коммерческим кредиторам предстоят сложные времена», — заключил Ахметов.

12 января РБК со ссылкой данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщил, что число личных банкротств в России через суд и во внесудебном порядке выросло в 2022 году на 44%, до 285,3 тыс. случаев. Лидерами среди российских регионов по этому показателю оказались Краснодарский край (около 14 тыс. судебных банкротов), Московская область (13,5 тыс.) и Москва (13,4 тыс.).