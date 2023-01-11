Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Решетников заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава министерства экономического развития Максим Решетников спрогнозировал, что во втором квартале (апрель — июнь) 2023 года инфляция может оказаться ниже ключевого показателя в 4%. Прогноз он сделал в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным, написала газета «Коммерсантъ».

«Мы исходим из того, что в первом квартале у нас, в конце первого квартала, инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен мая уйдет из базы, ну и во втором квартале увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%», — сказал Решетников.

Также, по данным министра экономического развития, показать роста цен по итогам 2022 года составил 11,9%. Он отметил, что таких цифр удалось достичь, несмотря на перенос индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Во второй половине декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в период с марта по май 2023 года может составить менее целевого показателя регулятора в 4%.

Ранее 11 января Путин сказал, что правительство в этом году продолжит реализацию масштабных социальных и экономических программ и планов, которые нацелены на улучшения благосостояния россиян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть