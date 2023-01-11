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Путин призвал Мантурова «не валять дурака» с контрактами на поставки российских самолетов

Путин подверг критике Мантурова из-за отсутствия заказов у предприятий на воздушные суда

Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров раскритиковал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за то, что работа по оформлению заказов по российским воздушным судам на предприятиях до сих пор не выполнена.

«Денис Валентинович, у вас все сверстано — но контрактов нет! <...> Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директоры сказали <...> Ну что вы, в самом деле, дурака-то валяете?», — заявил Путин.

Он добавил, что обсудит с Мантуровым эту проблему отдельно, после окончания основного совещания. Кроме того, Путин поручил Мантурову отдельно проработать с Министерством обороны вопрос о том, сколько необходимо гражданских и военных самолетов.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов, рассказал, что в период с 2023 по 2025 год планируется поставить «Аэрофлоту» 63 самолета.

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