Январский средний чек в продуктовых супермаркетах РФ вырос на 11%

Средний чек россиян в продовольственных супермаркетах увеличился в январе на 11%. Об этом сообщает портал «Чек Индекс».

«Средний чек в продуктовых супермаркетах составил 598 руб. — это выше на 11% по сравнению с прошлым годом и на 6% ниже, чем в декабре», — пояснили аналитики.

Сообщается, что средний чек в гипермаркетах составил 1210 руб., что на 6% ниже, чем в прошлом году. При этом число покупок выросло на 14%.

В ресторанах и барах россияне тратили в среднем по 1127 руб. Средний чек на 6% больше, чем в прошлом году. Число покупок также увеличилось на 6%.

Средний чек кафе и столовых также вырос на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет 707 руб.

Ранее стало известно, что россияне перед новогодними праздниками чаще остальных товаров для активного зимнего отдыха приобретали санки и коньки.