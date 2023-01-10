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Владелец «Северстали» Мордашов и его семья признаны самыми обедневшими в 2022 году миллиардерами

Forbes: Мордашов потерял $11 млрд и возглавил рейтинг обедневших в 2022 году миллиардеров

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов и его семья возглавили рейтинг Forbes самых обедневших миллиардеров в 2022 году. Мордашовы потеряли более $11 млрд, сообщает издание.

20 декабря 2022 года его состояние оценивалось на сумму в $18,4 млрд.

Ранее Алексей Мордашов заявил, что арест складов и счетов российской сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» в западных странах в связи с действием международных санкций нанес ущерб на общую сумму $400 млн.

«Мы все понимаем: сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, «Северсталь», потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», — сказал Мордашов в ходе выступления на форуме «Российский промышленник».

Компания «Северсталь» и ее основной владелец Алексей Мордашов попали под действие блокирующих санкций США в начале июня 2022 года. До этого, 28 февраля российского бизнесмена включили в санкционный список Евросоюза. Мордашову принадлежат 76,85% акций в уставном капитале горнодобывающей компании.

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