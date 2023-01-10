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Премьер: Польша не собирается вслед за Хорватией переходить на евро

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Global Look Press

Правительство Польши не планирует в текущих условиях входить в еврозону, это может привести «только к увеличению цен и росту инфляции». Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.

Премьер напомнил, что несколько дней назад Хорватия вступила в зону евро, и сейчас страна «переживает ценовой шок, столкнулась с ценовым хаосом», с ростом цен на 70-80% в течение одной недели. Моравецкий добавил, что «сегодня мы ясно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками связано» следование этому пути.

«Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, — серьезное предостережение для нас», — отметил премьер, называя введение евро в текущей ситуации «подливанием масла в огонь».

По его словам, смена валюты сама по себе «ничего не даст», и может привести к «резкому обнищанию польского общества», а также «увеличению цен и росту инфляции».

Ранее сообщалось, что показатель роста цен в зоне евро сократился в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Агентство Reuters связало большую часть снижения с падением цен на энергоносители.

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