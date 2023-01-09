WGC: мировые Центробанки закупили 50 тонн золота в ноябре 2022 года

По итогам ноября 2022 года мировые Центробанки закупили в общей сложности 50 тонн золота. Всего за прошлый год официальные финансовые институты приобрели 673 тонны драгоценного металла, при этом большая часть активов была закуплена в третьем квартале, сообщается на сайте организации World Gold Council (WGC).

«Центральные банки купили 50 тонн чистого золота в ноябре, что на 47% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Народный банк Китая (НБК) объявил о первом пополнении своих официальных золотых резервов с сентября 2019 года, добавив 32 тонны за месяц», — говорится в материале.

В ноябре НБК приобрел золото на общую сумму около $1,8 млрд. По объемам продаж в лидерах по итогам последнего месяца осени оказались Центральные банки Казахстана и Узбекистана. Одними из основных покупателей выступили валютные регуляторы Турции и Киргизии, уточняется в статье.

7 января агентство Bloomberg сообщило, что Народный банк Китая (НБК) нарастил объемы скупки в декабре второй месяц подряд. Если в ноябре валютный регулятор приобрел 32 тонны драгоценного металла, то по итогам первого месяца зимы НБК добавил в свой актив еще 30 тонн. Таким образом суммарные объемы золота в КНР к началу 2023 года составили 2,01 тыс. тонн.