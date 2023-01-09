Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WGC: мировые Центробанки закупили 50 тонн золота в ноябре 2022 года

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам ноября 2022 года мировые Центробанки закупили в общей сложности 50 тонн золота. Всего за прошлый год официальные финансовые институты приобрели 673 тонны драгоценного металла, при этом большая часть активов была закуплена в третьем квартале, сообщается на сайте организации World Gold Council (WGC).

«Центральные банки купили 50 тонн чистого золота в ноябре, что на 47% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Народный банк Китая (НБК) объявил о первом пополнении своих официальных золотых резервов с сентября 2019 года, добавив 32 тонны за месяц», — говорится в материале.

В ноябре НБК приобрел золото на общую сумму около $1,8 млрд. По объемам продаж в лидерах по итогам последнего месяца осени оказались Центральные банки Казахстана и Узбекистана. Одними из основных покупателей выступили валютные регуляторы Турции и Киргизии, уточняется в статье.

7 января агентство Bloomberg сообщило, что Народный банк Китая (НБК) нарастил объемы скупки в декабре второй месяц подряд. Если в ноябре валютный регулятор приобрел 32 тонны драгоценного металла, то по итогам первого месяца зимы НБК добавил в свой актив еще 30 тонн. Таким образом суммарные объемы золота в КНР к началу 2023 года составили 2,01 тыс. тонн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть