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Голикова анонсировала первые социальные выплаты медработникам первичного звена в феврале

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена будут направлены в феврале, передает ТАСС.

15 декабря 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в стране с 1 января 2023 года будут введены доплаты для медицинских работников первичного звена здравоохранения.

«Первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года», — объявила Голикова в ходе совещания главы кабмина РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Она добавила, что Социальный фонд готов к организации реализации постановления — для обеспечения выплат было разработано специальное программное обеспечение, которым можно бесплатно воспользоваться для отправки реестров в медицинские организации, которые не успеют доработать собственное ПО.

Вице-премьер уточнила, что если в первом квартале 2023 года по тем или иным причинам выплата установлена не будет, она будет выплачена в полном объеме во втором квартале 2023 года за период со дня получения на нее право.

На территории новых регионов РФ медицинские работники также будут получать выплаты, подчеркнула Голикова.

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