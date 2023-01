Bloomberg: техногиганты продолжают сокращать рабочие места в условиях экономической неопределенности

Руководства крупных технологических компаний продолжают массово сокращать сотрудников в условиях общей экономической неопределенности в 2023 году. В число подобных фирм попали Amazon.com Inc., Salesforce Inc. и другие представители отрасли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas Inc.

«В ноябре, последнем месяце, за который имеются данные, сектор объявил о 52 771 сокращении, в общей сложности оказалось 80 978 сокращений в течение года. Это был самый высокий месячный показатель в отрасли с 2000 года. Совсем недавно технологические гиганты, такие как Amazon.com Inc. и Salesforce Inc. объявили о планах более глубоких сокращений», — говорится в материале.

Причинами экономической неопределенности стали несколько факторов. Опасения у технологических компаний вызывают волатильность криптовалютных рынков или внезапное падение спроса на технологическую продукцию. Кроме того, на планы некоторых компаний продолжить массовые увольнения также повлияла падение стоимости акций ведущих техногигантов, включая Alphabet Inc. и Microsoft Corp, уточняется в статье.

22 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что технологические гиганты из США начали отказываться от офисных помещений в Великобритании и странах Евросоюза (ЕС). Это произошло на фоне общей экономической неопределенности на континенте, а также падения доходов и сокращений сотрудников.