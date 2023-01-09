Выплаты Украины по госдолгу составят $18 млрд в 2023 году

Выплаты по государственному долгу Украины по действующим на начало года соглашениям составят 658,4 млрд гривен (около $18 млрд) в 2023 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина страны.

Согласно материалам ведомства, общая сумма выплат по внешнему долгу равна 122,4 млрд гривен ($3,3 млрд).

Как сообщается, летом прошлого года Украина ратифицировала соглашения с держателями евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат в счет погашения коммерческого долга. Таким образом, в текущем году нужно заплатить 14,9 млрд гривен, в счет обслуживания — 3,1 млрд гривен, а по официальным займам 6,2 млрд гривен.

По данным министерства, самые большие объемы выплат по госдолгу намечены на март — 72,8 млрд гривен, май и июнь — 102,6 млрд и 89,9 млрд гривен соответственно, ноябрь — 84,1 млрд гривен. Максимальные выплаты по внешнему долгу приходятся на сентябрь — 32,02 млрд гривен, декабрь — 18,8 млрд гривен и март — 14 млрд гривен. Все другие платежи направятся в Международный валютный фонд и иные международные финансовые оргинизации.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг страны к концу ноября превысил $107,46 млрд, соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%.